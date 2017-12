Novidades no SFH O fato de a Medida Provisória n.º 1.981, reeditada sexta-feira, ter ampliado o desconto sobre o saldo devedor de 50% para até 90% nas quitações antecipadas de contratos pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com cobertura do resíduo pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) firmados até 31/12/87 não vai significar vantagem efetiva para boa parte dos mutuários. Esses mutuários já tinham a opção de fazer a quitação pelo pagamento antecipado das parcelas a vencer, cálculo que, muitas vezes resulta, na comparação com o saldo devedor, em desconto até superior a 90%. Assim, o mutuário, ao decidir-se pela quitação, deve continuar comparando os dois valores. Essas condições valem até o fim do ano e são facultativas, ou seja, o banco oferece se quiser. Para os poucos contratos assinados a partir de 1988 com FCVS, o único desconto na quitação antecipada é 50% sobre o saldo devedor. Para a transferência de contratos de gaveta, a Caixa Econômica Federal eliminou a taxa de 1% a 2% cobrada sobre o saldo devedor. Nem mesmo isso deverá estimular regularizações de contratos, porque a prestação recalculada supera a atual e há perda da cobertura do resíduo pelo FCVS. A MP também prevê que ocupantes (ex-mutuários ou até invasores) de 330.567 imóveis financiados pela Caixa e retomados por inadimplência poderão firmar contrato de arrendamento com a instituição, pagando prestação mensal por um prazo determinado. No fim do prazo, o arrendatário poderá exercer a opção de compra. A prestação será definida de acordo com o valor de mercado do imóvel.