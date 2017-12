Novidades para o pequeno empresário Começa amanhã o 9º Salão de Negócios. O evento, que reúne profissionais especializados na área de empreendimentos e negócios, será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O Salão estará aberto das 16h às 22h e a entrada é gratuita. Uma das novidades do Salão é o lançamento do portal "Geranegocio"(veja link abaixo), que divulgará todas as informações para a criação e desenvolvimento de pequenas empresas - escolha do segmento, análise do setor, possibilidades de crédito, indicação de empresas parceiras e franquias. Além disso, trará orientação especializada para pequenos empresários. Durante o Salão, que vai até o dia 16, profissionais responsáveis pelo portal "Geranegócio" vão promover palestras sobre o setor de empreendimentos e negócios. No dia da abertura, às 16h, o tem da palestra será "Ilha do trabalho em Casa" e será apresentada pelo diretor-executivo do portal, Carlos Aquiles Siqueira.