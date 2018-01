Novidades Telefónica e Petrobrás. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve aprovar, esta semana, o lançamento dos Brasilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica. Na última sexta-feira, o diretor da CVM, Wladimir Castelo Branco, esperava que a empresa entregasse à autarquia os últimos documentos exigidos para aprovação do lançamento dos R$ 24,7 bilhões em BDRs. Estes recibos serão compostos de ações da matriz espanhola. Petrobras Amanhã, a Petrobras deverá aprovar, em Assembléia Geral Extraordinária, o grupamento de suas ações, na proporção de 100 papéis atuais para um novo. A empresa hoje é negociada na Bovespa em lote de mil ações. Após o grupamento, as ações da empresa serão negociadas em lote de uma ação. Na prática, equivale a uma redução do tamanho do lote atual para um décimo de seu valor. Com isso, a empresa espera ganhar liquidez no mercado, ou seja, facilitar a negociação por estar trabalhando com lote padrão mais barato. Hoje, por exemplo, o lote da preferencial está em R$ 420,00. Este lote, no novo padrão, custaria R$ 42,00.