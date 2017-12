Novo aparelho fará ligações para celular e telefone fixo A Brasil Telecom GSM vai oferecer aos clientes da telefonia celular um aparelho telefônico que faz tanto ligações fixas como chamadas móveis. Ainda não foi divulgado o preço do serviço, mas ele estará disponível assim que a empresa entrar em operação, o que deverá ocorrer até o fim deste mês. As tarifas serão as mesmas das cobradas pela telefonia fixa e móvel. O cliente terá que instalar uma pequena antena, em casa ou no trabalho, que distribuirá as chamadas telefônicas. No telefone, muito semelhante aos aparelhos celulares em uso, o cliente escolhe, apertando uma tecla, se encaminha a ligação pela rede móvel ou pela fixa. Nos lugares onde o ponto de acesso estiver instalado, o raio de cobertura será de até 100 m. Fora dessa área, o aparelho funcionará como um telefone celular. O serviço estará disponível em toda a área da Brasil Telecom, nas regiões Sul, Centro-Oeste e parte do Norte.