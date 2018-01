Novo Baby com mais serviços A Telesp Celular está comercializando o Baby "Medalha de Ouro", que vem equipado com aparelho modelo Samsung Voicer Slim Plus. A Samsung é patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos de Sydney e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Parte do valor da compra de cada aparelho será revertido para o COB. O novo Baby chega ao mercado com recursos diferenciados e com o serviço WAAAP - a Internet de bolso da Telesp Celular- ao preço de R$ 699,00, com R$ 100,00 de bônus para conversação. O cliente da Telesp Celular que adquirir o Baby modelo Samsung SCH-620i terá uma série de recursos. Além do serviço WAAAP, o aparelho possui a função ClickFone Torpedo, que permite ao usuário enviar mensagens de texto para outros clientes da empresa a partir de seu próprio celular. Há também as funções de: voice memo, que grava até 9 minutos de conversação, display gráfico com animação, discagem por voz, fone de ouvido com microfone voicer, calculadora, hora mundial e bateria para 180 minutos de conversação ou 150 horas de stand by. WAAAP O cliente da Telesp Celular que adquirir um celular Baby equipado com navegador de acesso à Internet terá uma série serviços, como envio e recebimento de e-mails, acesso ao sistema bancário, notícias on-line gerais e especializadas, verificação das condições do trânsito, compras, consulta ao roteiro gastronômico para escolha de restaurantes e bares e consulta de cinemas, além de horóscopos, jogos e outros serviços desenhados para facilitar a vida do usuário. Não será cobrada mensalidade para utilização da Internet de Bolso no pacote para aquisição do Baby com serviço WAAAP. O custo de comunicação é equivalente ao valor de uma ligação entre celulares da Telesp Celular (R$ 0,80 por minuto). Hoje, os clientes de celulares Baby se beneficiam com tarifas reduzidas para chamadas de voz - R$ 0,80 para ligações do Baby a qualquer outro celular da Telesp Celular e R$ 1,20 para ligações para outros telefones. Os clientes Baby podem utilizar as facilidades do WAAAP em praticamente todas as áreas com cobertura digital CDMA da Telesp Celular. Além de usar a Internet de Bolso no novo Baby, os clientes podem utilizar seus aparelhos para fazer e receber chamadas em todo o País por meio do Roaming Nacional Baby. A Telesp Celular foi a primeira operadora de telefonia móvel celular do Brasil a oferecer essa facilidade aos clientes portadores de celulares pré-pagos. O novo Baby oferece também o ClickFone, que permite receber mensagens de texto no visor do celular; aviso de mensagens no correio de voz. Outro serviço disponível é o Alertcallm que identifica chamadas e tarifas reduzidas.