Novo cálculo eleva exportação de 2006 em US$ 337,8 milhões O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior incluiu no registro da balança comercial brasileira as exportações com valor de até US$ 20 mil, que são realizadas por meio de um sistema simplificado (DSE) e eram contabilizadas à parte. Com isso, a série histórica da balança comercial foi revisada, elevando os valores exportados e melhorando o saldo comercial de cada ano. Os números de abril deste ano, que foram divulgados até a terceira semana, já incluem essas exportações de pequeno valor, segundo o secretário de comércio exterior, Armando Meziat. A mudança altera os números do primeiro trimestre. As exportações aumentaram em US$ 83,1 milhões, passando para US$ 34,002 bilhões até março. Com isso, as vendas externas acumulam, até a terceira semana de abril, US$ 42,489 bilhões e o superávit comercial sobe para US$ 11,782 bilhões. As exportações em 2006 cresceram US$ 337,8 milhões, totalizando US$ 137,807 bilhões. O superávit comercial do ano passado foi elevado de US$ 46, 074 bilhões para US$ 46, 411 bilhões. Estas operações de até US$ 20 mil não eram incluídas no registro das exportações por serem consideradas irrisórias. No entanto, apresentaram um crescimento expressivo nos últimos anos, levando o Ministério a decidir pela consolidação dos dados. As vendas por meio de declaração simplificada aumentaram 53% em 2006, na comparação com 2005, enquanto as exportações registradas na balança comercial subiram 16,2% no mesmo período. "Verificamos que 3.776 empresas não aparecem nas nossas estatísticas. Como o nosso enfoque é estimular as micro e pequenas empresas a buscar o mercado externo, resolvemos incluí-las para que elas possam se identificar na base de exportação", explicou Meziat. Com a inclusão desses pequenos exportadores, aumentou de 16.815 para 20.591 o número de empresas que operam no mercado externo. Segundo o secretário, 95% do valor exportado em 2006 por meio de declaração simplificada são produtos manufaturados, com maior valor agregado. A pauta é diversificada e inclui partes e peças de veículos, roupas e artigos de joalheria e calçados. A declaração simplificada de exportação (DSE) foi criada em dezembro de 1999 com o objetivo de simplificar os despachos aduaneiros de mercadorias de baixo valor e remessas postais, principalmente pelas micro e pequenas empresas. Na época, o valor era limitado a US$ 10 mil e foi ampliado para US$ 20 mil em janeiro de 2006. Matéria alterada às 18h15 para acréscimo de informações