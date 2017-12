Novo carro da GM mais barato via Internet A compra do carro Celta, da General Motors, via Internet deverá representar uma economia de 6% a 7% para o consumidor final. A avaliação é do novo presidente da Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet (Abrac), Arcélio dos Santos. O novo veículo, que será produzido em Gravataí e lançado no segundo semestre, deve chegar ao consumidor como um dos carros mais baratos do mercado, com preço em torno de R$ 13 mil. A diferença entre os preços na venda eletrônica e na tradicional é justificada principalmente pela não-incidência do PIS e da Cofins em cascata. Isso porque, com o faturamento direto ao consumidor, os tributos, que somam 3,65%, são cobrados uma vez. Além disso, haverá a redução da margem de lucro da concessionária em virtude da diminuição de custos de estoque de veículos.