Novo celular tem notícias das Olimpíadas Clientes da Telesp Celular podem receber as principais informações sobre a Olimpíada por meio do ClickFone. O recebimento das informações é gratuito e estará disponível para os clientes que adquirirem o Baby Medalha de Ouro ou para os do serviço pós-pago que possuem os planos alternativos Standard 90, Plus 150, Special 300, Super 600 e Total 900. Clientes que possuem os pacotes de serviços V@lor.com ou V@lor.com Premium também têm direito a receber as informações, que chegarão três vezes por dia. O Baby Medalha de Ouro, vendido em edição limitada, vem equipado com aparelho modelo Samsung Voicer Slim Plus - SCH-620i. O novo modelo possui recursos diferenciados, como o serviço WAAAP - A Internet de Bolso da Telesp Celular, e custa R$ 699,00, com R$ 100,00 de bônus para conversação. Esse novo modelo chega aos clientes às vésperas de um dos maiores eventos esportivos do mundo, que é a Olimpíada de Sydney. Além do serviço de informações sobre a Olimpíada, os clientes da Telesp Celular têm à disposição mais três modalidades de serviços ClickFone: o ClickFone Info, que permite o recebimento de mensagens de texto e informações da Internet no visor do celular; o ClickFone Torpedo, a partir do qual o usuário envia mensagens de texto para outros clientes da empresa com seu próprio aparelho de telefone celular; e o ClickFone VOX, que possibilita o envio de mensagens de texto pelo número *3000 - onde uma atendente faz a transcrição da mensagem e a encaminha ao destinatário.