Novo chefe do FMI visitará o Brasil no início de setembro O novo diretor gerente do Fundo Monetário Internacional, o espanhol Rodrigo de Rato, fará a primeira visita oficial ao Brasil no início de setembro. Ele desembarca em Brasília na sexta-feira, dia 3 de setembro, vindo de Santiago do Chile, onde participará da cúpula anual do foro de cooperação econômica da Ásia e do Pacífico (APEC). O ex-ministro das Finanças da Espanha, que era conhecido como Rodrigo Rato e continúa sendo assim chamado pela imprensa de seu país, teve a preposição "de" acrescentada ao nome nas comunicações do FMI. Ele começará o périplo sul-americano pela escala mais difícil. Antes de Santiago, Rato fará uma visita a Buenos Aires, cujo governo suspendeu recentemente as consultas com o FMI relativas a uma revisão trimestral do acordo de estabilização econômica que firmou ano passado com a instituição. Montevidéu também está no itinerário do chefe do Fundo.