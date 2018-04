Novo Código Civil afetará a vida de quem mora em condomínios O novo Código Civil, sancionado pelo presidente Fernando Henrique em janeiro e com entrada em vigor prevista para janeiro de 2003, traz vários artigos que vão mexer com a vida de quem mora em condomínio. Mas, antes mesmo de entrar em vigor, algumas das mudanças previstas no novo Código Civil já estão recebendo críticas de advogados e especialistas do mercado imobiliário. Leia mais no Estadão