Novo Código Civil traz mais burocracia para empresas As empresas são as principais atingidas pelas alterações do novo Código Civil. Pequenos e micros empresários terão um ano - até o dia 11 de janeiro de 2004 - para se adaptarem a uma série de determinações da nova lei, que vão encarecer e burocratizar a atividade. As alterações atingem em cheio as sociedades limitadas, o que significa mais de 95% das empresas no País. Na prática, as sociedades limitadas passam a ser uma espécie de empresa de sociedade anônima um pouco mais simplificadas. Uma pequena padaria de bairro, por exemplo, pode ter de realizar assembléias anuais e publicar em jornais anúncios de convocação de reuniões. "As mudanças vão influir diretamente na atividade das empresas, desde uma pequena mecânica até um grande empresa", disse o ex-juiz federal e advogado Arnaldo Penteado Laudísio, do escritório Goulart Penteado, Iervolino e Lefosse. Ele afirma que o novo código "engessa e restringe" a atividade das empresas. Os proprietários das limitadas terão de averbar na Junta Comercial toda e qualquer alteração do estado civil dos sócios. O novo código também aumenta a possibilidade de cobrança por parte de credores, que poderão até penhorar bens dos donos. Leia mais em O Estado de S. Paulo.