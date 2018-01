Novo compulsório entra em vigor nos dias 11 e 18 A nova alíquota do depósito compulsório sobre depósitos à vista entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 11, para as instituições do grupo "B" e uma semana depois, no dia 18, para as instituições do grupo "A". A informação consta da circular número 3199, assinada pelo diretor de Política Monetária do BC Luiz Augusto Candiota, divulgada hoje pelo Banco Central. Para as instituições do grupo "B", os períodos de cálculo e de movimentação são, respectivamente, de 11 a 22 de agosto e de 20 de agosto a 2 de setembro. No caso do grupo "A", o período de cálculo do compulsório é de 18 a 29 de agosto e o período de movimentação de 27 de agosto a 9 de setembro. Pelas regras vigentes, as instituições financeiras que são obrigadas a fazer o recolhimento do depósito compulsório foram divididas em dois grupos. Para cada grupo há uma data específica para início do recolhimento dos compulsórios. A diferença é de apenas uma semana entre um grupo e outro. A divisão dos grupos consta de carta-circular (número 3069) emitida pelo Departamento de Operações Bancárias (Deban) do BC e divulgada pelo no dia 23 de dezembro de 2002. Parcela de 8% A assessoria de imprensa informou que o BC manteve a parcela de 8% do compulsório sobre depósitos à vista que é remunerada pela variação da Selic. Com isso, na prática, o compulsório sobre depósitos à vista cai de 68% para 53%.