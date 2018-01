Novo coordenador do IPC-Fipe assume na próxima segunda-feira A coordenação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) será assumida, a partir da próxima semana, quando será divulgada a inflação fechada de novembro, pelo professor de economia da USP, Paulo Picchetti. O novo coordenador do IPC-Fipe, de 41 anos de idade, é um ex-integrante do mercado financeiro e já atuou no Itaú e Banco Europeu para a América Latina (Beal). Em 1984 se formou em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e em 1987 concluiu o curso de mestrado em Econometria pela USP. Em 1991 foi para Illinois (EUA), onde fez o curso de doutorado. De volta ao País, em 1999, Picchetti entrou direto para o Departamento Econômico da USP, onde até hoje leciona econometria nos cursos de graduação e pós-graduação. Na frente do IPC-Fipe, o economista diz estar preparado para realizar um "grande trabalho" dentro do segmento dos preços relativos. "Um dos grandes ganhos da estabilidade é que ela permitiu aos economistas a dedicação a outras áreas da economia. Antes só se falava em déficit público, como se todos tivessem assistido a mesma aula", diz Picchetti.