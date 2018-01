Novo crédito aumentará vendas de Natal, diz Febraban O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Gabriel Jorge Ferreira, disse hoje, durante a solenidade de lançamento do Programa de Crédito com Consignação em Folha de Pagamento, no Palácio do Planalto, que a medida do governo vai aumentar a oferta de crédito e reduzir o custo do dinheiro no País. Em discurso, Ferreira afirmou que o programa chegou em momento oportuno e vai permitir que o comércio aumente o volume de vendas no fim do ano. "Chegamos a um formato de legislação muito flexível, que vai permitir a criação de um mecanismo de crédito em que, tenho certeza, os bancos vão atuar com bastante empenho e competição, brigando em busca de clientes, já que o risco de perda é muito baixo, pela liquidez da garantia dada pelo desconto em folha", afirmou. Ferreira ressaltou, ainda, que a medida é resultado de um protocolo de intenção assinado em julho pelo governo, centrais sindicais e bancos para viabilizar a concessão de crédito a trabalhadores. "O comércio vai ter oportunidade de colocar para fora seus estoques, possibilitando às indústrias reiniciarem o processo produtivo", afirmou.