Novo diretor da OMC anuncia vices O novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Supachai Panitchpakdi, que assumirá o posto em 1º de setembro, anunciou os nomes de quatro pessoas que atuarão como vice-diretores nos próximos três anos. Os nomes incluem o brasileiro Francisco Thompson-Flores, o norte-americano Rufus H. Yerxa, o britânico Roderick Abbott, e o queniano Kipkorir Aly Azad Rana. Os quatro assumirão o posto em 1º de outubro. Os atuais vice-diretores, indicados pelo antigo diretor da OMC, o neo-zelandês Mike Moore, continuarão no cargo até essa data para garantir uma transição tranqüila. O brasileiro Thompson-Flores atualmente é embaixador do Brasil no Uruguai e já foi embaixador do Brasil na Argentina, Alemanha e na Cidade do Vaticano.