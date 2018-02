Novo diretor do BC diz que 'não existem grandes pedras'

Durante a entrevista, Mendes elogiou o seu antecessor ao afirmar que Torós é um "grande economista e um excelente técnico". O novo diretor não quis comentar a polêmica entrevista concedida por Torós dias antes de sua saída. Disse, porém, que os diretores do Banco Central, pelo cargo, devem ter "parcimônia". Sobre uma eventual saída de Henrique Meirelles da presidência do BC para disputar as eleições do próximo ano, Mendes afirmou que é um técnico e que, por isso não discute questões políticas.

Taxa de juros

O novo diretor afirmou que a tendência da taxa de juros cobrada ao consumidor é de queda bem como dos spreads bancários. Mas, segundo ele, é possível trabalhar com medidas para acelerar a queda nos spreads. Ele não mencionou nenhuma nova medida, mas explicou que medidas adotadas no passado recente, como portabilidade do crédito, que reforçam a concorrência no sistema financeiro, podem receber melhorias para se tornarem mais efetivas.

Mendes ressaltou a importância do Senado aprovar o projeto de lei que cria o cadastro positivo porque isso vai ajudar a reduzir a inadimplência e melhorar a análise de risco, por parte dos bancos, o que leva à redução dos riscos e dos spreads.