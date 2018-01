Novo diretor do BIS é o canadense Malcolm Knight O Banco Internacional de Compensações (BIS) escolheu seu novo diretor-geral, o canadense Malcolm Knight. A escolha foi feita por um comitê de cinco pessoas, entre elas os representantes do Federal Reserve Bank e do Banco Central da França. Desde setembro do ano passado, o BIS vinha avaliando nomes que poderiam ocupar o cargo, que até hoje era de Andrew Crockett. Fontes ligadas ao BIS garantem que o ex-presidente do BC brasileiro, Armínio Fraga, e o presidente do Banco Central do México, Guillermo Ortiz, haviam sido cogitados para o cargo.