Novo edital do leilão de transmissão será discutido na terça A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) voltará a discutir na próxima terça-feira, dia 12, o novo edital do leilão de concessão de 14 linhas de transmissão. Na reunião, os diretores também apreciarão a metodologia da revisão tarifária das novas concessões de transmissão. Esses dois temas deveriam ter sido votados na terça-feira passada, mas foram retirados de pauta por conta de "detalhes técnicos", como definiu o diretor-geral da agência, Jerson Kelman. O leilão envolve a concessão de um total de 2.250 quilômetros de novas linhas de transmissão e deveria ter acontecido no dia 18 do mês passado, mas foi suspenso por liminares obtidas na Justiça por duas empresas espanholas que estavam inscritas para participar do leilão - a Elecnor e a Isolux Wat. As empresas alegavam que ainda não estavam claras as regras do processo de revisão tarifária das concessões de transmissão, uma vez que a metodologia proposta pela Aneel não havia sido aprovada pela diretoria da agência. Ao colocar a metodologia da revisão em votação no mesmo dia em que apreciará o novo edital, a Aneel espera, justamente, evitar novos questionamentos na Justiça.