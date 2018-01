Novo genérico contra o Mal de Parkinson O Laboratórios Biosintética vai lançar, em setembro, o genérico Selegilina, princípio ativo do medicamento de referência Jumexil, fabricado pela Farmalab. A droga é usada no tratamento do Mal de Parkinson, e o genérico custará 35% menos do que o de referência, para o consumidor. Este é o segundo genérico produzido pelo Biosintética contra o Mal de Parkinson aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O primeiro, Carbidopa/Levodopa (Sinemet é o de referência), entrou no mercado há três meses. O princípio ativo Selegilina age como inibidor da enzima MAO-B (monoamino oxidase tipo B), que destrói os neurotransmissores , fazendo com que sobre mais dopamina - substância química insuficiente no portador da doença. O neurologista do Hospital Albert Einstein, Luis Carlos Franco, afirma que o medicamento, combinado com o Carbidopa/Levodopa deve ser usado nos primeiros cinco a sete anos da manifestação da doença. O médico afirma que o custo mensal do tratamento chega a R$ 800,00, na fase avançada da doença. O Mal de Parkinson atinge uma em cada mil habitantes do planeta, principalmente pessoas com faixa etária acima dos 55 anos. No Brasil, as estimativas apontam entre 150 mil e 200 mil pessoas portadoras do Mal.