Novo governo deve adotar ?linha dura? contra protecionismo, diz Pratini Em clima de despedida, o ministro da Agricultura e Abastecimento, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, disse hoje que, apesar de não ter votado em Lula, acredita no próximo governo e no potencial de crescimento do País para os próximos anos. "Cada governo tem seu estilo. Cada governo tem suas prioridades. Mas eu acho que a grande prioridade para o Brasil é continuar aumentando a produção agrícola, tanto para alimentar o povo brasileiro, quanto para novas exportações?, afirmou. Segundo o ministro, o novo governo deve assumir uma postura de marketing rigorosa na defesa do produto brasileiro, trabalhando na linha do ?toma lá dá cá?. As declarações foram feitas durante homenagem recebida por Pratini pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef) e Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). Em seu discurso para representantes das cadeias produtivas da pecuária, Pratini agradeceu sua equipe e a convivência que teve com o setor nos três anos e meio à frente do ministério. Ele enumerou os "problemas e vitórias do setor", como a febre aftosa, as barreiras sanitárias e o aumento das exportações de carne e frango. "Conseguimos desenvolver tecnologias, adotamos política agressiva no mercado internacional, defendendo com unhas e dentes o produto brasileiro e adotamos uma política de comercialização que rendeu bons resultados", disse. O ministro afirmou ainda que "vê com bons olhos" a indicação de Roberto Rodrigues para substituí-lo no novo governo. "Ele conhece muito bem o nosso pensamento. Ele acompanhou por muitos anos a política agrícola brasileira e tenho a impressão que no Ministério da Agricultura teremos uma transição tranqüila.? ?Linha dura? Pratini voltou a criticar as barreiras sanitárias impostas pelos demais países aos produtos brasileiros. Segundo ele, ?o novo nome do protecionismo é barreira sanitária?. Especificamente no caso do algodão e do açúcar, produtos pelos quais o Brasil está brigando junto a Organização Mundial do Comércio (OMC), Pratini cobrou que o próximo governo continue a seguir "a linha dura" adotada até agora. "Os europeus fazem uma política errada, onerosa, absurda e prejudicial para os países pobres na área de açúcar, da mesma forma que os Estados Unidos fazem no setor de algodão. É preciso denunciar no âmbito dos organismos internacionais para que todo o mundo tenha consciência que a questão dos subsídios à exportação e apoios internos à agricultura precisa mudar?, afirmou. De acordo com ele, ninguém agüenta mais o discurso ?hipócrita? em que os ricos dizem que querem ajudar a combater a pobreza e ao mesmo tempo fazem políticas econômicas de comércio exterior que contribuem para aumentar a pobreza. ?Malandragem? Pratini também disse que a Europa fez "malandragem" ao utilizar "brecha" na lei para tentar impedir as exportações brasileiras de frango. Os europeus haviam acusado os exportadores de frango do Brasil de estarem se aproveitando para vender mais para a Europa, por conta de uma norma da União Européia que permite tarifas reduzidas para a carne salgada. A tarifa para carnes congeladas é de 70%, enquanto para carnes salgadas nas quais o sal é utilizado para conservação do produto, em vez do processo de congelamento, é de apenas 15,4%. As exportações de peito de frango salgado representam 80% do total de carne de frango exportada para a Europa, que somam US$ 300 milhões. "Se não for revertida a ação dos europeus, o setor terá enormes prejuízos", afirmou Pratini. Ele se referia à decisão de Bruxelas de elevar a exigência de teor de sal no frango de 1,2% para 1,9%, para que a tarifa aplicada seja de apenas 15,4%, evitando que o produto brasileiro tivesse a mesma facilidade para entrar no mercado europeu. "Nós já entramos junto à OMC e o próximo governo tem que batalhar para dar continuidade a esta briga, porque eles fizeram uma manobra, o que é evidentemente uma malandragem para proteger a indústria européia de frango".