Novo governo português mantém privatização da TAP O governo português, empossado há dez dias anunciou que vai manter a privatização da TAP, da Portucel e adiar a privatização da Galpenergia para o próximo ano. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Carlos Tavares, à imprensa no intervalo da apresentação do programa do governo no parlamento, onde prossegue em debates ainda hoje. O processo de privatização da TAP a empresa aérea européia com maior número de vôos para o Brasil está em andamento e já foram feitas apresentações a sete grupos interessados em adquirir o controle da empresa. A Portucel, em que a Susano e a Aracruz estão interessadas, depende ainda da definição das condições de privatização, entre as quais a mais importantes é a decisão do governo se o comprador deverá lançar uma proposta de compra sobre os 25% do capital que não estão nas mãos do Estado português. No caso da Galpenergia que participa na exploração de petróleo na bacia de Santos o ministro disse que a abertura do capital na bolsa de valores deverá ser adiada por causa da baixa capitalização dos mercados. No entanto, isso ainda depende de negociação com os italianos da ENI, que controlam 33,3% do capital. Com a derrapagem do déficit para acima do previsto no acordo de Portugal com a União Européia, o governo necessita privatizar para poder manter as contas públicas dentro do objetivo de déficit zero até 2004. Este ano, o déficit previsto era de 1,1% do PIB, mas superou 2,4%.