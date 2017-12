Novo horário de bancos surpreende clientes Surpresa e desinformação foram as marcas do primeiro dia de funcionamento do novo horário de funcionamento das agências bancárias da capital. Por causa do racionamento de energia, o atendimento ao clientes foi adiantado em uma hora, passando a ser das 9 às 15 horas. Na região central, eram poucos os bancos com avisos sobre a mudança afixados à porta. Sem ter opção, alguns clientes tentaram mudar de hábito e usar os caixas eletrônicos, formando grandes filas. Vale lembrar que os caixas eletrônicos também têm horário restrito de funcionamento devido ao racionamento de energia: das 6h às 22hs, mas há algumas exceções. Saiba mais no link abaixo. Dentro dos bancos, as filas formaram-se mais cedo. Na agência central do Banespa, por exemplo, as aglomerações eram grandes por volta das 15 horas. Para o gerente-administrativo da agência, Ubiraci de Souza, a mudança pouco alterou a rotina do banco. "Acho que só teremos problema esta semana, até todos os clientes estarem informados".