Novo hotel da rede Accor terá diárias a R$ 39 Será lançado em agosto, com localização em São Paulo no bairro do Paraíso, o hotel Formule 1. O novo hotel, construído pela Setin Empreendimentos e administrado pela Hotelaria Accor Brasil, promete cobrar o menor preço de diária entre as redes internacionais que vêm se instalando no País. Para poder cobrar diárias a R$ 39, o Formule 1 terá acomodações simples, num quarto de 12 metros quadrados de área útil, com banheiro, camas para três pessoas, escrivaninha e televisão. O hotel terá 300 quartos, distribuídos em 15 andares, oferecerá café da manhã self-service a R$ 3 por pessoa. Ao contrário de outros hotéis da rede como o Ibis e o Mercury, os R$ 15 milhões investidos na construção do hotel econômico foram arcados pela Setin e pela Arcor e não por pequenos investidores. "Futuramente, vamos lançar outros hotéis Formule 1 e, provavelmente, colocaremos à disposição dos investidores", avisa o diretor-geral da Hotelaria Accor Brasil, Roland Bonadona.