Novo Ibovespa afeta fundos de ações A partir de hoje, os fundos de ações que acompanham o desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa) vão precisar alterar a composição de sua carteira de ações. Isso pode mexer com os preços das ações no pregão de hoje e dos próximos dias. É que haverá pressão de venda de alguns papéis e de compra sobre outros, o que pode provocar oscilações de preços apenas pela mudança destas forças, independentemente do desempenho das empresas. Para quem pensa no longo prazo, pode ser uma oportunidade de negócios, se o preço de empresa com boas perspectivas de lucro acabar caindo sem justificativa real. Estes fundos de ações, chamados passivos, se comprometem a acompanhar o desempenho médio da Bolsa de Valores de São Paulo. E como a composição da chamada carteira do Ibovespa - cesta das principais ações negociadas na Bolsa - está também sendo alterada hoje, os fundos vão precisar fazer um ajuste, vendendo papéis que saem da cesta e comprando os que entram. Como apurou reportagem de Rosângela Santiago, a cesta de ações do Ibovespa foi alterada de 44 para 56 papéis. A mais importante mudança é a saída do recibo da Telebrás da composição do índice. Este recibo é formado por 12 ações de empresas de telefonia e respondia, até a semana passada, por 40% do desempenho do Ibovespa. Algumas ações que compõem o recibo Telebrás continuarão na carteira do Ibovespa, mas apenas aquelas que têm maior liquidez no mercado. Ou seja: aquelas que são mais negociadas, de fácil venda ou compra. Com a mudança, o setor de telecomunicações vai ter sua participação reduzida de 52% para 43% no índice, segundo estimativa de Júlio Ziegelmann, diretor de Renda Variável do BankBoston Asset Management. Outras empresas e setores vão ocupar este espaço, como Globo Cabo (5%), Embraer (1%) e empresas dos setores energético (1,2%) e siderúrgico (1,2%), além de outras, avalia o diretor.