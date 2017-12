Novo Ibovespa com alta de 2,16% Hoje estreou a nova ponderação do Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que calcula as variações das ações mais negociadas. Agora, porém, sem as as ações da Telesp, que foram retiradas na sexta-feira. A bolsa paulista fechou em alta de 2,16%, e movimentou R$ 632 milhões. Como previsto, o pregão foi impulsionado por vendas do recibo do BDR da Telefónica e compras das novas ações em destaque na nova ponderação do Ibovespa. O embate pelo primeiro lugar na preferência do investidor não teve resultado tão óbvio. Telemar PN - ações preferenciais, sem direito a voto -, com alta de 4,26% e volume negociado de R$ 40,9 milhões, superou a Petrobras PN, que subiu 2,29% e movimentou R$ 39,5 milhões. O recibo da empresa espanhola registrou volume de negócios de R$ 129 milhões e encerrou a tarde estável. Agora, negociam-se BDRs - Brazilian Depositary Receipts, recibos das ações da Telefónica espanhola negociados no exterior -, o que leva o papel a oscilar de acordo com as cotações internacionais. Mesmo com vendas fortes, o preço de fechamento ficou inalterado em função da alta de 4,4% de Telefónica na Bolsa de Madri e de 5,3% na Bolsa de Nova Iorque. Telesp PN e Tele Sudeste Celular PN, agora fora do Ibovespa, fecharam em queda forte de 13,49% e 7,69%, respectivamente. O rumor de queda iminente da Selic não chegou a mobilizar o mercado acionário. (Veja link abaixo.) Mas, evidentemente, se isso vier a acontecer, só tenderá a aumentar as aplicações na Bolsa, que aposta na manutenção da alta em julho por conta das arbitragens com BDR da Telefónica e da expectativa de novos fechamentos de capital. Para amanhã, a previsão é de um dia mais morno. Será feriado nos Estados Unidos (Independence Day), o que reduz sensivelmente o volume de negócios com o BDR. Além disso, pesam a falta de referencial dos mercados estrangeiros e a ausência do investidor estrangeiro no mercado brasileiro. Hoje, o índice Dow Jones fechou em alta de 1,08% e a Nasdaq subiu 0,65%.