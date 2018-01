Novo índice aponta que inflação pesa mais para idosos A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta segunda-feira o primeiro resultado do Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3I), referente ao primeiro trimestre deste ano, que ficou em 1,79%. A FGV fez o cálculo retroativo a 94 e verificou que, pela primeira vez depois desses 10 anos, a inflação para idosos ficou abaixo do IPC geral no período, que ficou em 1,99%. Segundo o estudo, a inflação dos idosos nos últimos dez anos foi superior ao aumento médios dos preços para a população em geral. Enquanto o índice normal (IPC) acumulou uma alta de 176,51%, o índice de inflação para idosos registrou alta de 226,14%. "Uma das possibilidades da inflação ter sido maior entre eles, é pela terceira idade ter tido aumento de ganhos maior também nos últimos dez anos", afirmou o economista Marcelo Néri, da FGV. De acordo com ele, há 18 milhões de aposentados no país e, embora a média dos benefícios seja de R$ 430, cerca de 60% deles ganham exatamente o valor do salário mínimo. Segundo Néri, a aposentadoria representa em média 48% da renda das pessoas entre 60 e 64 anos e 80% da renda dos que tem 80 anos ou mais. Para a FGV, a verificação de uma inflação menor para os idosos nesse primeiro trimestre aconteceu porque os idosos têm passe gratuito em ônibus urbanos - item com grande pressão sobre a inflação no período. Além disso, para a terceira idade, segundo a FGV, é quase nulo o peso do custo dos cursos formais, os quais sofreram grande elevação no período. O IPC-3I será divulgado trimestralmente pela FGV. Ele é calculado com período de coleta do primeiro ao último dia de cada mês, como o IPC-DI, mas tem pesos diferentes. O novo índice foi construído a partir da pesquisa de orçamento familiar 2002/2003 da FGV e considerou na amostra 1.384 famílias com pelo menos 50% de pessoas com 60 anos ou mais. Fundos de pensão O economista Salomão Quadros disse que o novo índice poderá interessar a fundos de pensão para servir como referência para o estabelecimento de suas metas de rentabilidade e reajustes de benefícios, segundo o. Atualmente, os fundos usam em suas metas atuariais indexadores como IGP-M, IGP-DI e INPC acrescidos de um porcentual de ganho real. Quadros e os demais economistas da FGV presentes à apresentação do índice, André Braz e Marcelo Néri, evitaram falar do IPC-3I como possível indexador de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS e pelo Tesouro. No ano passado, o presidente do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, Luiz Guilherme Schymura, anunciou que o índice para idosos estava sendo estudado pela Fundação e que um dos objetivos era permitir a desvinculação das pensões e aposentadorias do reajuste do salário mínimo, o que traria, segundo ele, efeitos fiscais benéficos aos cofres públicos. Essa idéia encontrou resistência por parte do então ministro da Previdência, Amir Lando.