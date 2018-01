Novo IPCA refletirá resultados da pesquisa do IBGE O novo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - refletindo a mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros - deverá ser lançado entre o fim de 2006 e o início de 2007. O indicador refletirá os resultados da POF 2002/2003: maior peso das despesas de habitação, que subiram fortemente nos últimos anos, e uma fatia menor para a alimentação, que puxou a inflação média para baixo até o ano passado. A cobertura do novo indicador será nacional e abrangerá as áreas urbanas e rural. A nova ponderação do IPCA ainda será definida. Especialistas em inflação indicam, contudo, que independente da realização da POF, não deverá haver alterações profundas, porque o próprio índice atualiza, parcialmente, os pesos dos gastos. "As ponderações do IPCA já estão mais próximas das mudanças da POF. Isso não deverá gerar mudanças muito negativas nos próximos anos", disse o membro do conselho consultivo de preço do IBGE, Luiz Riberto Cunha. Em abril, o peso da alimentação no IPCA era de 23,3% e de habitação, 16,6%. Apenas para efeito de comparação, nas mesmas regiões do IPCA, os pesos atuais se inverteriam e seriam de 16,5% para alimentos e 20,2%, habitação. O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, ressalta que a inflação dos próximos anos dependerá do confronto de cada grupo de produtos dentro do IPCA e de variações de preços que não são possíveis de prever. Coleta em 2006 Os dados da POF também servirão para atualizar o chamado Sistema de Contas Nacionais do IBGE, que contemplam os cálculos do Produto Interno Bruto (PIB), Rendas Nacional, Capacidade de Financiamento da Economia e outros indicadores. Atualmente o IPCA é apurado em nove regiões metropolitanas mais Brasília e Goiânia, sem a área rural. A coleta de preços para o novo IPCA deverá começar em 2006. O tempo de duração exato do projeto dependerá do orçamento do IBGE para os próximos dois anos.