Novo leilão de áreas de petróleo e gás deve ser em agosto A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deve realizar o seu nono leilão de áreas exploratórias em agosto, informou nesta terça-feira, 27, o diretor da agência reguladora Nelson Narciso. Segundo ele, a data exata da realização da nova rodada ainda depende da aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) das áreas que deverão ser ofertadas. Segundo o diretor da ANP, o perfil do leilão deverá ser o mesmo dos anteriores: voltado principalmente para o gás natural e óleo leve. A ANP deve repetir na 9ª Rodada também as características principais das áreas que vêm sendo ofertadas, como setores de elevado potencial e novas fronteiras. Não há nenhuma bacia inédita a ser oferecida dessa vez. Ainda de acordo com Narciso, as áreas oferecidas na 8ª Rodada da ANP - suspensa por liminar judicial - ficarão de fora do novo leilão. "A ANP ainda aguarda uma decisão definitiva da Justiça sobre a rodada suspensa e poderá reeditá-la posteriormente com as mesmas áreas que foram oferecidas na ocasião, ou disponibilizar parte desses blocos na 10ª rodada ou em outra", explicou. Segundo ele, dos 101 mil quilômetros quadrados disponibilizados na 8ª Rodada, apenas 11 mil chegaram a ser leiloados durante a vigência do leilão antes da concessão da liminar. Nem mesmo os lotes arrematados tiveram seus contratos de concessão assinados. "Está tudo em suspenso aguardando decisão judicial", disse. Pelo fato de todo o processo ter sido preparado para a 8ª Rodada, disse o diretor, tão logo a Justiça tome sua decisão, haveria necessidade de um prazo mínimo para a realização do novo leilão. "Isso poderia acontecer até mesmo esse ano, após a 9ª Rodada. Mas não acredito que a Justiça tenha esta definição ainda em 2007 e mesmo que tivesse teríamos que discutir para saber se isso seria realmente interessante". O diretor ainda informou que a ANP ainda estuda se vai realizar uma terceira rodada de campos maduros com acumulações marginais de petróleo e gás - a conhecida "rodadinha", devido ao seu menor porte - voltada especialmente para pequenos investidores. Segundo ele, a atenção da reguladora está voltada toda para a 9ª Rodada no momento. "Somente depois que isso se definir é que poderemos pensar nos campos maduros a serem oferecidos numa nova ´rodadinha´. O processo ainda está embrionário." Narciso participou nesta terça do lançamento de cadastro de fornecedores da indústria de petróleo e gás, realizado pela Onip, no Rio.