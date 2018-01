Novo Mercado: Bovespa indica candidatas Estudo realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) identificou as empresas listadas em Bolsa que, de acordo com algumas características, apresentam maiores chances de assumirem os compromissos dos níveis 1 e 2 (veja mais informações sobre essa classificação no link abaixo). Para a indicação das empresas mais próximas das exigências do nível 1, a Bovespa levou em conta as companhias que promoveram reuniões públicas com analistas em 1999 e 2000, segundo informações da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec), e que possuam pelo menos 25% das ações negociadas em Bolsa (free float). O estudo levou em consideração também as empresas que adotam o sistema de tag along, ou seja, que garantem aos acionistas minoritários, no caso de venda do controle da companhia, as mesmas condições de oferta dadas aos controladores. Confira na tabela abaixo, quais são essas empresas e as exigências que já são cumpridas por cada uma delas: EMPRESA % Free Float Reunião com Analistas Balanço de acordo com padrões internac. (Us Gaap) Tag Along Somente emissão de ações ordinárias SADIA S/A 87,59 Sim - - - TELEFONICA 85,09 Sim - - - TELEMAR 79,62 Sim Sim - - EMBRATEL PART 78,23 Sim Sim - - TELE NORT CL 77,25 Sim Sim - - BRASIL TELECOM PAR 76,46 Sim - - - UNIPAR 68,63 Sim - - - AMBEV 67,14 Sim Sim - - BRADESCO 63,97 Sim Sim - - KLABIN 62,49 Sim - - - CEMIG 62,1 Sim - - - ELETROPAULO 61,06 Sim - - - CREMER 59,11 Sim - - - WEG 55,93 Sim - - - SUZANO 55,65 Sim Em implantação - - GERDAU 51,51 Sim Sim - - DURATEX 51,29 Sim - - - PETROBRÁS 50,93 Sim Sim - - ACESITA 48,87 Sim Sim - - ITAUBANCO 47,44 Sim Sim - - RIPASA 45,89 Sim - - - COPENE 45,67 Sim Sim - - COPEL 45,20 Sim Sim - - USIMINAS 44,47 Sim - - - VARIG SERV 44,15 Sim - - - VALE R DOCE 43,83 Sim Sim - - COELCE 43,41 Sim - - - VARIG TRANSP 43,21 Sim - - - ARACRUZ 43,04 Sim Sim - - MARCOPOLO 42,06 Sim Sim - - UNIBANCO 39,87 Sim Sim - - CAEMI METAL 39,78 Sim - - - V C P 37,04 Sim Sim - - PERDIGAO S/A 36,88 Sim Sim - - CIA CATAGUAZES 36,58 Sim - - - GRADIENTE 35,19 Sim - - - CSN 33,72 Sim Sim - Sim OXITENO 33,04 Sim Sim - - ULTRAPAR 32,63 Sim Sim Sim - ELETROBRAS 31,60 Sim - - - ROSSI RESIDENCIAL 31,48 Sim - - Sim CST 29,52 Sim Sim - - P.ACUCAR-CBD 27,92 Sim Sim - - BAHIA SUL 27,30 Sim Sim - - PETROBRAS DIST 26,40 Sim - - - BRAZIL REALTY 26,22 Sim Em implantação - - SANTISTA TEXTIL 25,56 Sim - - - IOCHPE-MAXION 25,32 Sim - - - SOUZA CRUZ 24,74 Sim - - Sim GLOBO CABO 22,85 Sim Sim - - EMBRAER 21,63 Sim Sim - - Continua