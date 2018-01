Novo Mercado: Bovespa indica candidatas - 2 No nível 2, o estudo da Bovespa identificou as seguintes empresas como mais próximas às exigências desse segmento, alem de atenderem às características do nível 1. Vale destacar que, no nível 2, como o conceito de tag along é uma das condições mais importantes, o levantamento da Bolsa acrescentou, entre as empresas que poderiam assinar o compromisso com esse nível, também aquelas que já praticam o tag along, mesmo que não atendam ainda os demais critérios usados no levantamento do nível 1. EMPRESA % Free Float Reunião com Analistas Balanço de acordo com padrões internac. (Us Gaap) Tag Along Somente emissão de ações ordinárias TELEMAR 79,62 Sim Sim - - EMBRATEL PAR 78,23 Sim Sim - - TELE NORT CL 77,25 Sim Sim - - AMBEV 67,14 Sim Sim - - BRADESCO 63,97 Sim Sim - - SUZANO 55,65 Sim Em implantação - - GERDAU 51,51 Sim Sim - - ACESITA 48,87 Sim Sim - - ITAUBANCO 47,44 Sim Sim - - COPENE 45,67 Sim Sim - - COPEL 45,20 Sim Sim - - VALE R DOCE 43,83 Sim Sim - - ARACRUZ 43,04 Sim Sim - - MARCOPOLO 42,06 Sim Sim - - SARAIVA LIVREIROS 62,80 - - Sim - UNIBANCO 39,87 Sim Sim - - V C P 37,04 Sim Sim - - PERDIGAO S/A 36,88 Sim Sim - - CSN 33,72 Sim Sim - Sim OXITENO 33,04 Sim Sim - - ULTRAPAR 32,63 Sim Sim Sim - CST 29,52 Sim Sim - - P.ACUCAR-CBD 27,92 Sim Sim - - BAHIA SUL 27,30 Sim Sim - - BRAZIL REALTY 26,22 Sim Em implantação - - SOLA 24,58 - - Sim - GLOBO CABO 22,85 Sim Sim - - IDEIASNET 22,43 Sim Em implantação Sim Sim EMBRAER 21,63 Sim Sim - - SABESP 14,61 Sim Sim - Sim Continua