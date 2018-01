Novo Mercado: Bovespa indica candidatas - 3 O estudo realizado pela Bovespa também apontou as companhias que mais se aproximam do cumprimento das exigências do Novo Mercado. Nesse caso, o principal critério é que a empresa emita apenas ações ordinárias (ON, com direito a voto). Do total de empresas listadas na Bolsa - 466 - são 47 as que possuem apenas ações ordinárias. Porém, apenas essas atendem as exigências do nível 1 e 2 e oferecem a porcentagem determinada para free float, ou bem próxima da determinada: EMPRESA % Free Float Reunião com Analistas Balanço de acordo com padrões internac. (Us Gaap) Tag Along Somente emissão de ações ordinárias CSN 33,72 Sim Sim - Sim ROSSI RESID 31,48 Sim - - Sim SOUZA CRUZ 24,74 Sim - - Sim IDEIASNET 22,43 Sim Em implantação Sim Sim LIGHT 18,82 Sim - - Sim SABESP 14,61 Sim Sim - Sim