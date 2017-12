Novo Mercado da Bovespa começa hoje Começa a funcionar, a partir de hoje, o Novo Mercado, segmento da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa e divulgação de dados além do exigido pela legislação. De acordo com o grau de compromisso, a companhia pode ser classificada no Nível 1 ou 2. Uma cerimônia marcada para às 8h45, no prédio da Bovespa, dá início à negociações das ações, quando serão oficialmente anunciadas as empresas que aderiram ao Nível 1. Até o momento, não houve adesão ao Nível 2. Veja mais informações sobre governança corporativa no link abaixo.