Novo Mercado depende de cenário internacional A estréia do Novo Mercado da Bovespa depende da estabilidade do cenário internacional, afirmou hoje a superintendente executiva de Relações com Empresas da Bolsa, Maria Helena Santana. "Não sei se sai neste semestre, mas uma coisa é certa: as empresas que irão abrir capital para entrar no Novo Mercado só farão isso se o cenário internacional estiver tranqüilo", disse. Maria Helena confirmou que pelo menos 10 empresas estão analisando o contrato para integração à nova seção da Bolsa. "Algumas empresas já estão na Bovespa e farão a migração e outras ainda vão pedir o registro de companhia aberta." Ela admitiu que o Novo Mercado é voltado para novos empresas e para companhias pequenas, que tenham menos dificuldades de transformar suas ações preferenciais em ordinárias. "As grandes corporações talvez nunca venham a participar desta seção. Para transformar as ações preferenciais (PN, sem direito a voto em originárias (ON, com direito a voto) essas empresas ter perda ao acionista controlador", disse.