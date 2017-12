Novo Mercado: regras serão divulgadas hoje Uma nova seção da Bolsa de São Paulo (Bovespa), chamada Novo Mercado, será lançada oficialmente hoje. O novo sistema de negociação foi formatado para movimentar apenas ações com direito a voto, as ordinárias (ON), de empresas com boa governança corporativa, aquelas que respeitam os direitos dos minoritários. Não existe ainda data definida para o início das negociações. A expectativa é de que as empresas levem algum tempo para adaptar-se às normas consideradas mais rigorosas do novo sistema. Mas a previsão é que algumas delas estejam movimentando ações no Novo Mercado a partir de março. Segundo o superintendente-geral da Bolsa paulista, Gilberto Mifano, o novo modelo de mercado poderá levar alguns anos para deslanchar. Podem participar do Novo Mercado companhias que já têm papéis negociados no pregão e outras que firmarem contrato com a Bovespa. Uma das regras do novo mercado é o direito do "tag along", ou seja, uma norma que assegura aos acionistas minoritários o recebimento pelas ações que detêm, em caso de venda de controle, valor idêntico ao obtido pelos papéis do bloco controlador.