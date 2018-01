Novo mínimo não implica redução de desoneração fiscal O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira que o aumento do salário mínimo para R$ 380,00 não implicará redução das desonerações fiscais que serão anunciadas pelo governo em janeiro, dentro do conjunto de medidas para a área econômica. "Não estamos trocando uma coisa pela outra", disse Marinho. Sobre o fato de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ter defendido um salário mínimo de R$ 367,00, Marinho lembrou que o governo não podia anunciar previamente que estava disposto a elevar o mínimo para R$ 380,00. "Se fizéssemos isso, as centrais sindicais não iriam aceitar. Eles iriam querer mais", afirmou. Para o ministro do Trabalho, a colocação de Mantega ajudou no processo de negociação com as centrais sindicais. "O governo não podia dar publicidade à sua proposta", disse Marinho.