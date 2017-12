Novo ministro da Agricultura toma posse nesta segunda O agrônomo Luís Carlos Guedes Pinto será empossado nesta segunda-feira, às 17 horas, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como novo ministro da Agricultura. Guedes, que ocupava a secretaria-executiva da pasta, substituirá Roberto Rodrigues, que pediu demissão semana passada. Ao ser confirmado no cargo, Guedes recebeu do presidente Lula a garantia de liberação de R$ 42,6 milhões para que o governo pague parte do prêmio do seguro rural. O agrônomo nasceu em Vera Cruz, interior de São Paulo, e é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. É professor da Unicamp e já foi presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).