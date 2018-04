Novo ministro da Fazenda reafirma compromisso com temas fiscais e reforma do PIS/Cofins

O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, reafirmou nesta quarta-feira, 11, seu compromisso com os temas fiscais, como o cumprimento da meta primária, da regra de Ouro e do Teto de Gastos e a reforma do PIS/Cofins. Com perfil mais técnico e sem pretensões políticas, Guardia teve seu nome oficializado como titular da pasta em substituição a Henrique Meirelles, que deixou o cargo no final da semana passada para concorrer à Presidência da República.

+ Governo vai respeitar 'regra de ouro' em 2018, diz Eduardo Guardia

Para os analistas, o nome reforça o conservadorismo na área fiscal e a disciplina com os gastos públicos. Seu principal desafio, apontam, será "azeitar" a Regra de Ouro e o Orçamento Federal para os próximos anos.

O novo ministro repetiu que levará ao Congresso dois projetos para a simplificação tributária, um para o PIS/Cofins e um para o ICMS, sem a necessidade de alterações na Constituição. Entretanto, o ministro respondeu ainda que não há um prazo para que o governo apresente os projetos.

+ 'Eduardo Guardia assume um navio que pusemos no rumo certo', diz Temer

A reforma não deve gerar aumento da carga tributária do ponto de vista agregado, mas alguns setores acabarão pagando mais tributos, enquanto outros, menos, admitiu. "Quem paga menos fica feliz, quem paga mais reclama. É esse debate que precisamos enfrentar", disse. Segundo ele, essa pode ser uma dificuldade no debate sobre a simplificação dos dois tributos.

+ Nova equipe econômica teme não ter força para conter despesas

Em meio ao ano eleitoral, Guardia ressaltou que a pasta sempre tem que analisar a restrição orçamentária diante de pedidos de recursos, como os feitos pelos Estados para socorrer suas áreas de segurança. Ele ainda negou qualquer tipo de pressão política sobre o Ministério da Fazenda. “Não tem nenhuma pressão política, nem hoje nem antes como secretário-executivo. Não tem esse tipo de interferência”, disse.

Apelidado de "Sr. Não" por ser considerado muito duro nas negociações no Congresso Nacional, Guardia disse que sua vida no setor público não começou hoje e ressaltou que sempre houve "muito respeito de ambos os lados" e também cordialidade.

+ Desafio da nova equipe é cortar gastos

Contas públicas. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que é possível haver um déficit menor em 2018 do que o permitido pela meta fiscal, que é negativa em R$ 159 bilhões neste ano. Esse resultado mais favorável se daria pelo crescimento das receitas, uma vez que o governo não prevê grandes frustrações na arrecadação. Esse excedente não poderá ser gasto por conta do teto de despesas.

“Hoje a gente tem o teto da despesa, que impõe limite máximo de gasto e estamos muito próximos. Então, o resultado primário vai ser basicamente definido em função da receita. Num cenário de frustração de receita, temos obrigação legal de fazer ajuste pelo lado de despesa, temos déficit máximo e iremos cumprir. Como estamos perto do teto, se o cenário for de crescimento da receita, esse excesso de arrecadação não se traduzirá em aumento de despesa”, explicou Guardia.

Guardia reafirmou que o ideal seria que as medidas de readequação em caso de descumprimento do teto de gastos valessem também para a regra de ouro, mas reconheceu não ser possível fazer a mudança neste ano, já que a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro impede qualquer alteração na Constituição.

“Nossa estratégia de ajuste fiscal pelo teto de gastos é gradual, mas a regra de ouro não tem essa flexibilidade. O ideal seria termos um mecanismo que convirja os instrumentos das duas regras”, avaliou. “Mas isso implica mudança constitucional, e no momento não podemos fazer essa mudança. Portanto essa não é uma alternativa viável para o próximo exercício financeiro”, completou.

Por isso, afirmou Guardia, o governo deverá solicitar ao Congresso a aprovação de créditos suplementares ou especiais - já previstos na Constituição. “Esse é um dos caminhos, não o único, mas um dos caminhos para lidar com a Regra de Ouro em 2019”, afirmou.

Repercussão. Na avaliação do economista-chefe do Haitong Banco de Investimento Brasil, Jankiel Santos "o desafio dele será azeitar as coisas - Regra de Ouro, Orçamento, etc - para os próximos anos". Ainda segundo Santos, considerando as restrições automaticamente impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para períodos eleitorais, Guardia vai exercer com mais facilidade ainda sua característica de dizer não às propostas que eventualmente venham atentar contra o equilíbrio das contas públicas.

O novo mostra conservadorismo na área fiscal, sinalizando disciplina com os gastos públicos, avalia o economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos. Em meio à forte deterioração das contas públicas brasileiras e a necessidade de avançar com o ajuste fiscal, este é um ponto positivo importante do sucessor de Henrique Meirelles, segundo afirmou Ramos ao Estadão/Broadcast. "A consolidação fiscal permanece central e essencial para a agenda de política macroeconômica do Brasil", ressalta.

O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, terá condições de tocar adiante o trabalho da equipe econômica e o processo de ajuste fiscal, avalia o sócio da Canepa Gestora de Recursos, Alexandre Póvoa. "A indicação de Guardia me parece natural. Ele já era secretário executivo e já sabe como está a situação, conhece o jogo", afirmou.

O momento político e econômico do País - às vésperas das eleições e ainda com sérias restrições fiscais -, explicou Póvoa, tornou ainda mais expressiva a indicação de Guardia. "Se fosse alguém do universo político, mais suscetível à pressão, seria muito ruim. Especialmente agora, é importante que o ministro possa dizer 'não' em negociações com o Congresso", comentou./COLABORARAM ALTAMIRO SILVA JUNIOR, CAIO RINALDI E FRANCISCO CARLOS DE ASSIS