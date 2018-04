Novo ministro do Desenvolvimento não fará ´voz aos críticos´ O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, garantiu nesta quinta-feira, dia 5, que não fará voz aos críticos da política monetária e cambial do governo. "Acho que quando se é ministro de governo você está num time. São onze atacantes e um técnico. E os jogadores seguem uma orientação. Se não segue essa orientação, substitui-se. Acho que é muito simples isso", afirmou o ministro, referindo-se às críticas internas que o Banco Central vem sofrendo em relação à política de redução de juros. Ele afirmou que dificilmente o problema com a taxa de câmbio será resolvido no curto prazo. "O fato de o Brasil ter chegado a 163 pontos, o mais baixo no risco País, mostra que vai ser difícil que o câmbio mude. Isso aconteceu em outros países que têm essa variação de risco", argumentou o ministro. O ministro acredita que as intervenções do Banco Central para controlar o fluxo cambial também são tópicas e não resolvem muito. "O que precisava ser feito no caso da indústria é ganhar produtividade e maior eficiência. São outras medidas para se reinventar porque dificilmente terá mudança grande e substantiva no dólar", disse. Miguel Jorge afirmou não acreditar que haja uma tendência de o dólar ficar abaixo de R$ 2. Para ele, a moeda americana deve se manter nesse patamar. Ele lembrou que as projeções apontam para um dólar acima de R$ 2. "Há um ano o dólar estava em R$ 2,10. Ontem chegou a R$ 2,03. Estamos falando de 4% a 5% de diferença", disse o ministro. Ele também acredita que medidas de desonerações tributárias são paliativas. "Eu acho que temos áreas em que pode ser feito. Agora desoneração tributária em si não resolve, também é uma medida pontual e tópica que pode resolver para algum setor que esteja passando por dificuldade", argumentou. Nessa mesma linha, o ministro disse que a redução de imposto de importação também só pode ser feita para alguns setores. "Mas certamente não para os setores que já estão com algum problema", disse. Críticas Parte ds críticas à política econômica vem de dentro do próprio governo. O exemplo mais recente é o do economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, que até quarta-feira ocupava o cargo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele atacou fortemente as políticas monetária e cambial do governo. Gomes de Almeida já havia pedido sua demissão na segunda-feira e, na quarta, foi afastado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O ministro não teve escolha. As declarações de Gomes de Almeida foram dadas um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira reunião com seus novos ministros, ter proibido polêmicas públicas entre integrantes do governo. Na entrevista em que anunciou as mudanças, Mantega tentou restabelecer a trégua com o BC, cuja atuação foi criticada por Gomes de Almeida e é vista com desconfiança por parte de sua equipe. O ministro também discordou da avaliação de Almeida que o câmbio sobrevalorizado está provocando desindustrialização. Mantega reafirmou a política de câmbio flutuante e ressaltou que a valorização do real reflete as condições favoráveis do País.