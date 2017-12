Novo ministro do Planejamento, Simão discute orçamento de 2015

Após passar o dia em reuniões no edifício sede da Pasta, o novo ministro do Planejamento, Valdir Simão, disse há pouco ao Broadcast que trabalhou hoje para tomar pé da situação das contas do governo para este ano, sem discutir ainda o orçamento de 2016. "Estávamos discutindo os números de 2015, porque ainda precisamos encerrar o exercício deste ano", disse o ministro ao deixar o prédio.

Simão, que substituirá Nelson Barbosa no comando da Pasta, disse que pretende, já a partir de segunda-feira, tocar as atividades do ministério normalmente, sem que haja nenhum tipo de paralisia em razão da troca de comando. "Amanhã, estarei aqui de novo para fazer mais reuniões", acrescentou o ministro.

Perguntado sobre a formação da nova equipe do ministério, Simão disse que ainda está avaliando nomes que devem ser anunciados logo no começo da semana. Apesar da insistência da reportagem, o ministro não quis revelar nem mesmo o nome do principal candidato a secretário executivo.