Novo modelo de energia centraliza ações no ministério O Ministério das Minas e Energia centralizará toda a coordenação do setor energético brasileiro, segundo o novo modelo do setor lançado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas atribuições reservadas ao ministério, estão a formulação e execução das políticas energéticas e a retomada do exercício do planejamento setorial. O governo assegura que, na transição do atual para o novo modelo, não haverá quebra de contratos. Apesar da centralização, a ministra Dilma Roussef garante que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) será um "órgão essencial" no novo modelo. Três novas estruturas serão criadas: a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O documento do ministério diz que haverá um redirecionamento da contratação de energia para o longo prazo, compatível com a amortização dos investimentos realizados. Será utilizado o critério de menor tarifa nas licitações da geração de energia. Haverá a coexistência de dois ambientes de contratação: um regulado e outro livre. Será instituído um pool para contratação da energia regulada e as distribuidoras não poderão exercer outra atividade. A nota do Ministério de Minas e Energia informa que entre as medidas tomadas para atrair investimentos está a limitação da autocontratação de energia. Segundo a nota, somente geradores e distribuidores de um mesmo grupo tinham incentivo para fazer contratos de longo prazo. Com a limitação desta relação, haverá estímulo para que empresas de grupos diferentes firmem esses contratos e possam obter com mais facilidade financiamentos para novos investimentos. O governo promete com o novo modelo cumprir quatro objetivos: tarifas mais baixas para os consumidores; afastar o risco de racionamento; estabelecer um marco regulatório estável e criar condições para a retomada dos investimentos na expansão do sistema.