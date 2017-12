Novo modelo do setor elétrico será julgado após 2 de fevereiro O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá decidir sobre as ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) contra as Medidas Provisórias do novo modelo do setor elétrico somente depois de 2 de fevereiro, quando o STF retomará os trabalhos ordinários. Essa é a expectativa de fontes do judiciário. Como as Adins do PFL foram apresentadas durante o período de recesso, elas deverão ser redistribuídas, provavelmente para um novo relator. No dia 23 de dezembro, quando o PFL ajuizou as ações, estava de plantão o presidente do Tribunal, Maurício Corrêa, que ficou responsável pelas Adins. No início de janeiro, após receber a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, Corrêa decidiu pedir a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República sobre o assunto. Ainda no esquema de recesso, agora está de plantão o ministro Nélson Jobim. Outra Adin contra a MP que trata das principais regras do novo modelo do setor elétrico, apresentada pelo PSDB antes do recesso, está sob análise do ministro Gilmar Mendes, relator da ação. Na Câmara dos Deputados, as duas medidas sob contestação podem ser aprovadas na primeira quinzena de fevereiro. Ao menos essa é a expectativa do relator da principal peça, a MP 144, deputado Fernando Ferro (PT-PE). A pressa é não apenas para escapar da disputa judicial, mas para evitar que as MPs tranquem a pauta de votações em meados de fevereiro.