Novo modelo elétrico inibe investimentos, avalia Zylbersztajn O consultor David Zylbersztajn, ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no governo Fernando Henrique Cardoso, disse hoje que o modelo do setor elétrico divulgado ontem pelo governo "é ruim no sentido de trazer o Estado para o centro das decisões". Para ele, o modelo inibe investimentos privados no setor. "Na minha opinião, dificilmente o novo modelo vai dar segurança ao investidor. Pegar uma concessão de 30 anos e se submeter a oito governos não é estimulante, porque os governos sofrem pressões diversas", disse. Zylbersztajn. Ele admitiu, porém, que ainda "é preciso avaliar com calma e entender as entrelinhas" do modelo e "tomar cuidado com avaliações apressadas". Ele criticou a forma como o novo modelo está sendo implantado. "Definir por Medida Provisória algo que vai permear 30 anos de investimentos é um equívoco", disse. Ele estima que, se houver crescimento da economia de 3% nos próximos anos, "em três anos vamos comer as atuais reservas de energia". Segundo ele, isso é preocupante porque, na falta de investimentos privados, dificilmente haverá investimentos do governo. "Acho pouco provável o governo investir nessa área. O governo tem outras demandas e o setor privado quer investir, se houver garantia", disse. O governo anuncia o novo modelo: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor Analistas e empresários comentam o novo modelo (e muitas criticam): » Novo modelo não trata do investimento privado, diz Mendonça de Barros » Setor elétrico preocupa, diz presidente da Coteminas O governo rebate as críticas e defende seu modelo: » Novo modelo não é centralizador, rebate Dilma, na TV » Governo não quer privatizar Eletrobrás, diz Dilma