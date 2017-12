Novo modelo elétrico não é centralizador, diz ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que o novo modelo do setor elétrico, anunciado ontem pelo governo, não é centralizador e nem estatizante. "O modelo resgata novas funções que já eram do Estado", disse a ministra, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. Ela lembrou que a Constituição determina que é função da União planejar o País. "Nós vamos retomar essa condição. O setor elétrico tem de pensar no longo prazo. Se ele ficar só no curto prazo nós podemos ter apagões, racionamentos", afirmou a ministra. "Nós não podemos, inclusive, ter uma política industrial adequada para aproveitar todo o potencial e a demanda do setor, ou seja, se nós quisermos térmicas, por que não ter no Brasil uma indústria que produza turbinas? Se a gente tiver uma demanda clara de térmicas daqui até em 10 anos é possível internalizar a produção. A China fez isso. Por que nós não podemos fazer? Planejar, aliás, é uma função que o próprio governo americano faz", observou. O novo modelo prevê, entre outras medidas, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) perderá o poder de dar concessões. A atribuição passará agora para o Ministério de Minas e Energia. A nova regulamentação já está em vigor. As suas medidas provisórias já foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União e podem ser acessadas no site do Ministério das Comunicações. Efeitos a partir de 2004 A ministra disse que a partir de 2004 o consumidor já estará sentindo os efeitos das novas medidas de regulamentação do setor elétrico. Pelas novas regras, o governo acabou com o adicional de 11,5% sobre as tarifas de energia, e a partir de 2006 o seguro-apagão não será mais cobrado. Além disso, segundo a ministra as licitações para a compra de energia serão pelo critério de menor tarifa e não pela maior oferta para a concessão. "Tudo será feito por licitação também por menor tarifa. Antes era aceitável que se comprasse e vendesse (energia) internamente, não era público e além disso o consumidor era premiado com o adicional de 11,5% em cima do preço. Tudo isso nós interrompemos. O consumidor vai sentir no bolso que foram estancados os aumentos sistemáticos. Nós já fizemos isso este ano, em parte. Agora, seguramente a partir do ano que vem isso vai crescentemente aumentando, na medida que os novos contratos forem ocorrendo e que a energia existente for licitada por leilão a preços menores?. Para ler mais: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor