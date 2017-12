Novo modelo elétrico vai agora para o Senado Com a aprovação da medida provisória 144 na Câmara, o Senado passa a ser o campo de batalha do PFL, do PSDB e das entidades empresariais, majoritariamente contrários às novas regras do setor elétrico. O deputado Alberto Goldman (PSDB-SP) previu uma mobilização maior dos empresários daqui para a frente, pois só agora eles teriam se dado conta do avanço que o governo estava obtendo no Congresso. O deputado mostrou-se confiante no resultado dessa mobilização. ?Lá (Senado) o rolo compressor não é tão pesado quanto aqui?, avaliou. O deputado Ricardo Barros (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar das Agências Reguladoras, também transferiu suas esperanças para o Senado. ?Espero que o Senado possa corrigir esse grave erro?, afirmou, referindo-se ao que considera um esvaziamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo o deputado, com isso o empresário quando tiver conflito com agentes do governo terá suas demandas solucionadas pelo próprio governo, o que criaria conflito de interesses. ?É a agência reguladora que tem de dirimir as dúvidas?, defendeu. Ele atribuiu a pressa do governo, em votar as medidas provisórias do novo modelo, ao medo de ser derrotado no Supremo Tribunal Federal (STF), onde há três ações diretas de inconstitucionalidade pedindo a suspensão das MPs. Mas o relator da MP 144 na Câmara, deputado Fernando Ferro (PT-PE) disse não acreditar que haverá maiores dificuldades no Senado. ?Vai ser como aqui, inclusive a gente já incorporou algumas emendas de senadores?, disse Ferro. Parte das negociações com parlamentares e das reuniões com o governo ocorridas nas últimas semanas já foram feitas com a participação do senador Delcídio Amaral (PT-MS), que será o relator da matéria no Senado. O objetivo era justamente aparar as arestas para quando a matéria chegasse àquela casa.