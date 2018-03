Novo modelo poderá ter grupo comprador de energia O diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer, apresentará nesta terça-feira à ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, o modelo do setor elétrico do qual foi um dos principais idealizadores e sobre o qual foi amparado o programa de campanha do PT para a área energética. "A apresentação será uma contribuição para a busca de soluções para o setor", disse Sauer. "Não significa que será totalmente aceito." Em apresentação realizada nesta segunda-feira na Universidade de São Paulo (USP), Sauer disse que o modelo proposto por ele, baseado na formação de um "major buyer pool" (grupo comprador majoritário), poderá resultar em um barateamento da energia, com tarifas de até R$ 90 o megawatt hora, de acordo com suas estimativas. Ele calcula que, embora o pool deva conviver com geradores e compradores avulsos, as geradoras abrigadas nessa nova organização poderão somar mais de 30 mil megawatts de capacidade. A expectativa é de que a transição do modelo atual para o pool deverá implicar custos superiores a R$ 5 bilhões. "Esse valor poderá ser financiado ou ser repassado para as tarifas em dez anos", disse. Sauer afirmou que o pool poderá fazer parte da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), que administra a chamada geração emergencial de energia. Outra alternativa seria transferir a administração do pool à Eletrobrás.