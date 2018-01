Novo modelo será apresentado na forma de MP, diz Pinguelli O novo modelo do setor elétrico será apresentado na forma de Medida Provisória (MP), informou o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa. "A posição no momento é fazer uma MP, que naturalmente será enviada ao Congresso Nacional e poderá surtir efeito enquanto é discutida", afirmou, durante workshop sobre desenvolvimento sustentado, patrocinado pela Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústria de Base (Abdib). Segundo Pinguelli, a MP deve sair ainda neste ano. O presidente da Eletrobrás voltou a negar que as novas regras irão reduzir o poder da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). "Há muito exagero em relação a esta questão", comentou. Diante da insistência de jornalistas em obter detalhes sobre a nova modelagem do setor elétrico, Pinguelli esquivou-se. "Vocês estão extrapolando minhas atribuições", brincou.