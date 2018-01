Novo número de atendimento sobre o racionamento Os consumidores das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm à sua disposição, a partir de hoje, um serviço de atendimento telefônico no número 0800-8804400, destinado exclusivamente a esclarecer dúvidas e a encaminhar reclamações relacionadas ao racionamento de energia elétrica. O novo serviço vai funcionar de 8h às 20h, nos cinco dias úteis da semana. Aos sábados e domingos e após as 20 horas, nos dias da semana, o atendimento será eletrônico, o chamado Atendimento de Resposta Audível (URA). Antes de consultar o novo número, o consumidor deve encaminhar suas reclamações aos serviços de atendimento telefônico das distribuidoras, recorrendo à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), caso não se julguem satisfeitos com as providências tomadas pelas empresas. As respostas às dúvidas mais freqüentes já estão disponíveis no site da Aneel (veja link abaixo). Para ter acesso às informações, basta clicar nos itens Racionamento de Energia Elétrica e Perguntas mais freqüentes. As dúvidas são relativas à metas de consumo e ao pagamento de bônus. O número do racionamento vai desafogar a central de teleatendimento da Aneel (0800-612010), que recebeu, entre os dias 1º de maio e 12 de agosto, 270 mil ligações sobre o assunto. Este número recebeu 55,5% das 486 mil ligações registradas no período.