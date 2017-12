Novo patamar para petróleo, mas Petrobras não fala em reajuste O diretor de exploração e produção da Petrobras Guilherme Estrella disse hoje que a estatal já identifica um novo patamar no preço do petróleo internacional. O diretor disse, entretanto, que este novo patamar ainda é "muito influenciado por especulações do mercado". "Estas especulações ainda não nos permitem dizer claramente qual é este novo patamar e por isso não se fala ainda em alterar preços no mercado interno", disse. Estrella também reiterou que a Petrobras está acompanhando os preços no mercado internacional, e que não existe um prazo específico para que este novo patamar seja confirmado.