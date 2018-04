Novo plano argentino prevê fim do "corralito" O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, deve convocar entrevista coletiva ainda hoje para anunciar o plano econômico decidido por consenso com os governadores do Partido Justicialista e que deverá vigorar pelos próximos 90 dias, segundo informou uma fonte do governo. Segundo a fonte ligada ao governo argentino, o novo plano econômico acabaria com o "corralito" de forma organizada. Isso aconteceria da seguinte maneira: os bancos estatais teriam o respaldo do Estado e devolveriam aos corretistas uma parte dos recursos congelados em bônus e outra parte em pesos. Os bancos privados receberiam o respaldo do seguro de depósitos até 30 mil pesos; acima disso, o banco deverá negociar com cada um dos clientes a reprogramação e forma de devolução dos depósitos. Governadores da UCR já estão na residência de Olivos para serem comunicados sobre o plano. O plano econômico é composto por 14 itens. Todos já foram recomendado pelo FMI e negados pelos próprios governadores, que, hoje, junto com Duhalde, elaboraram essa pauta do novo plano econômico de Duhalde. Apesar de não ter ainda o nome do novo ministro de Economia, com esse novo plano Duhalde quer demonstrar que não afastará a Argentina do FMI, como se estava temendo nos últimos dias. Confira os 14 pontos do novo plano: - respeitar acordos e compromissos internacionais; - dentro de 15 dias, fazer o acordo fiscal com as províncias; - em 60 dias, elaborar e aprovar nova lei de co-participação federal; - elaborar uma política fiscal e monetária que evite distúrbios financeiros; - garantir, por lei, a oferta dos depósitos bancários aos correntistas; - ações que restabeleçam o sistema financeiro; - fazer novo acordo fiscal com as províncias, determinando prêmios e castigos ao "estilo brasileiro" (inspirado na Lei de Reponsabilidade Fiscal brasileira, recomendada inclusive pelo FMI e que tinha sido rejeitada antes pelos governadores); - reforma tributária integral; - votação imediata de mudanças na Lei de Falências e Concordatas; - revogação da lei de subversão econômica; - repatriação de capitais argentinos no exterior; - estimular as exportações; - assegurar uma reforma política; - assegurar planos de emprego.