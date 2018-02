Novo plano de negócios da Petrobrás impulsiona ações da estatal

SÃO PAULO - A divulgação do plano de negócios para os próximos cinco anos impulsionou as ações da Petrobrás nesta terça-feira, 20. O projeto foi bem recebido pelos investidores, principalmente devido ao corte de 25% dos investimentos da estatal. Os papéis ON e PN da Petrobrás ganharam 1,07% e 3,45%, respectivamente, enquanto a Bovespa encerrou com valorização de 0,67%, aos 57.736 pontos.

O novo plano prevê corte nos investimentos totais de 25%, para US$ 74,1 bilhões ante US$ 98,4 bilhões da última revisão do plano 2015-2019, ocorrida em janeiro passado. O último plano, divulgado em junho de 2015, previa investimentos totais de US$ 130 bilhões, mas passou por revisões e então ficou 30% menor.

No mercado de câmbio, prevaleceu a perspectiva de que o Federal Reserve não deve anunciar alta de juros na próxima quarta-feira, 21, mas a cautela com a decisão ainda era observada, limitando o volume de negociações. O dólar encerrou em baixa de 0,38%, cotado aos R$ 3,26.